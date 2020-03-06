"Квартал 95" начал выпускать свое шоу на украинском

371 просмотр
Пятница, 6 марта 2020, 03:22

Студии "Квартал 95" начала выпускать новый сезон шоу "ЧистоNews" на украинском языке.

Источник: первый выпуск нового сезона "ЧистоNews"

Детали: Новыми ведущими юмористической программы стали актриса шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару и актер "Студии Квартал-95" Степан Казанин. В начале выпуска они сообщили, что "отныне новости будут обсуждать на украинском языке".

В первый выпуск нового сезона вошли восемь сюжетов об актуальных событиях Украины.

Николай Донев, УП
Темы: Квартал телевидение


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина просит ФБР помочь выследить, кто "хакал" сайты "Квартала 95" и "Burisma" 16 января 2020, 14:46
Российские хакеры пытались взломать сайт "Квартала 95" – NYT 14 января 2020, 05:57
Dr. Alban, который выступал в Крыму, пустили в Киев при содействии Зеленского 5 января 2020, 02:10
Все новости
Главные новости
Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы
Рада отправила Рябошапку в отставку
Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ
Зеленский о Рябошапке: Нет результата – не занимай место
Все новости
поясняет Супрун

Почему "корвалол-валидол" не спасет от сердечного приступа

Медицина

Мерить температуру путешествующим в поисках коронавируса неэффективно

Фото

Украинские полярники обнаружили в Антарктиде неизвестное озеро под ледником

Поиск по сайту
Архив
Весь архів