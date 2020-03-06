"Квартал 95" начал выпускать свое шоу на украинском

Студии "Квартал 95" начала выпускать новый сезон шоу "ЧистоNews" на украинском языке.

Источник: первый выпуск нового сезона "ЧистоNews"

Детали: Новыми ведущими юмористической программы стали актриса шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару и актер "Студии Квартал-95" Степан Казанин. В начале выпуска они сообщили, что "отныне новости будут обсуждать на украинском языке".

В первый выпуск нового сезона вошли восемь сюжетов об актуальных событиях Украины.