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"Квартал 95" начал выпускать свое шоу на украинском

Пятница, 6 марта 2020, 02:22
Квартал 95 начал выпускать свое шоу на украинском

Студии "Квартал 95" начала выпускать новый сезон шоу "ЧистоNews" на украинском языке.

Источник: первый выпуск нового сезона "ЧистоNews"

Детали: Новыми ведущими юмористической программы стали актриса шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару и актер "Студии Квартал-95" Степан Казанин. В начале выпуска они сообщили, что "отныне новости будут обсуждать на украинском языке".

В первый выпуск нового сезона вошли восемь сюжетов об актуальных событиях Украины.

Николай Донев, УП

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Темы: Квартал телевидение
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