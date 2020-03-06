"Квартал 95" начал выпускать свое шоу на украинском
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Пятница, 6 марта 2020, 03:22
Студии "Квартал 95" начала выпускать новый сезон шоу "ЧистоNews" на украинском языке.
Источник: первый выпуск нового сезона "ЧистоNews"
Детали: Новыми ведущими юмористической программы стали актриса шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару и актер "Студии Квартал-95" Степан Казанин. В начале выпуска они сообщили, что "отныне новости будут обсуждать на украинском языке".
В первый выпуск нового сезона вошли восемь сюжетов об актуальных событиях Украины.
Николай Донев, УП
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