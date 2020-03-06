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Двое "слуг народа" внесли в Раду законопроект об изменениях для НАБУ

Пятница, 6 марта 2020, 07:30
Сытник следующий?

Народные депутаты "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура внесли в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Источник: сайт парламента

Детали: Текст законопроекта №3180 "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (относительно приведения этого закона в соответствие с действующими нормами антикоррупционного законодательства Украины) пока отсутствует.

Что предшествовало: 5 марта Верховная Рада 263 голосами отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Высказывались мнения, что следующим команда власти может взяться за руководителя НАБУ Артема Сытника.

Для этого якобы планируется изменить законодательство, ведь законных оснований увольнять директора НАБУ у парламента нет.

Знать больше: Как Коломойский, Медведчук и Портнов руками "слуг" устроили расправу над Рябошапкой

Валентина Романенко, УП
Темы: НАБУСлуга народаВерховная Радазаконодательство
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