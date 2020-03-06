Двое "слуг народа" внесли в Раду законопроект об изменениях для НАБУ

535 просмотров
Пятница, 6 марта 2020, 08:30
Сытник следующий?

Народные депутаты "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура внесли в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Источник: сайт парламента

Детали: Текст законопроекта №3180 "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (относительно приведения этого закона в соответствие с действующими нормами антикоррупционного законодательства Украины) пока отсутствует.

Что предшествовало: 5 марта Верховная Рада 263 голосами отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Высказывались мнения, что следующим команда власти может взяться за руководителя НАБУ Артема Сытника.

Для этого якобы планируется изменить законодательство, ведь законных оснований увольнять директора НАБУ у парламента нет.

Знать больше: Как Коломойский, Медведчук и Портнов руками "слуг" устроили расправу над Рябошапкой

Валентина Романенко, УП
Темы: НАБУ Слуга народа Верховная Рада законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сытник намеками рассказал, кто хочет его увольнения 4 марта 2020, 21:01
Насыщенная неделя Рады: земля, вопрос Кабмина, отчет правоохранителей 2 марта 2020, 11:22
Бывших топ-чиновников разведки заподозрили в коррупции 26 февраля 2020, 11:32
Все новости
Главные новости
Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы
Рада отправила Рябошапку в отставку
Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ
Зеленский о Рябошапке: Нет результата – не занимай место
Все новости
опрос

Украинцы в большинстве своем считают, что дело женщины – семья, а мужчины – заработки

здоровье

Как правильно кашлять в людных местах

Медицина

Мерить температуру путешествующим в поисках коронавируса неэффективно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!