Двух украинских шахматистов нашли мёртвыми с пакетами на головах в Москве – росСМИ

6362 просмотра
Пятница, 6 марта 2020, 10:21
Фото с Facebook Александры Вернигоры

В Москве в одной из квартир на улице Кастанаевской нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов – Александру Вернигору и Станислава Богдановича.

Источник: ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

Прямая речь собеседника издания: "Погибшей девушкой оказалась профессиональная 18-летняя шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты.

Второй погибший от веселящего газа – украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения".

Детали: Представитель Главного следственного управления Следкома России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. По ее словам, "признаков насильственной смерти не обнаружено". Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Темы: Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Турция и РФ объявили о прекращении огня в Идлибе с полуночи 6 марта 5 марта 2020, 23:12
Кремлевские грабли для Зе имени Януковича: дежавю – 2013? 5 марта 2020, 16:00
Оккупанты в Крыму посадили на 6 лет "свидетеля Иеговы" 5 марта 2020, 13:02
Все новости
Главные новости
Оккупанты отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды
Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы
Рада отправила Рябошапку в отставку
Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ
Все новости
Музыка

Украинская музыка февраля: MONATIK, The Hardkiss, Жадан и другие

Медицина

Что нужно знать об электронном больничном

Фото

13 фото, которые доказывают, как классно могут выглядеть полные женщины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!