Двух украинских шахматистов нашли мёртвыми с пакетами на головах в Москве – росСМИ

В Москве в одной из квартир на улице Кастанаевской нашли мертвыми двух профессиональных украинских шахматистов – Александру Вернигору и Станислава Богдановича.

Источник: ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

Прямая речь собеседника издания: "Погибшей девушкой оказалась профессиональная 18-летняя шахматистка Александра Вернигора. По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты.

Второй погибший от веселящего газа – украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения".

Детали: Представитель Главного следственного управления Следкома России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту обнаружения тел мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения в квартире дома проводится доследственная проверка. По ее словам, "признаков насильственной смерти не обнаружено". Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпионом Украины по быстрым шахматам.