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Депутат ОПЗЖ встречался во Франции с парламентарием, который заболел из-за коронавируса

Пятница, 6 марта 2020, 11:30
Депутат ОПЗЖ встречался во Франции с парламентарием, который заболел из-за коронавируса

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в СМИ сохранился его скриншот. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин.

Как стало известно, 68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердили заболевание.

"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент в своем заявлении.

Рейтцер присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но этой неделе не посещал парламент.

Во французском парламенте начали внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с инфицированным депутатом. Кроме того, депутатов и сотрудников, имевших с ним тесный контакт в период с 24 по 28 февраля, предупредили о заражении коллеги в четверг вечером.

68-летний депутат, вероятно, заразился на евангельском собрании в эльзасском городе Мюлуз, в котором участвовали 2500 человек, пишет Le Monde.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусФранция
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