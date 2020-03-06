Депутат ОПЗЖ встречался во Франции с парламентарием, который заболел из-за коронавируса

6015 просмотров
Пятница, 6 марта 2020, 12:30

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в СМИ сохранился его скриншот. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин.

Как стало известно, 68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердили заболевание.

"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент в своем заявлении.

Рейтцер присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но этой неделе не посещал парламент.

Во французском парламенте начали внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с инфицированным депутатом. Кроме того, депутатов и сотрудников, имевших с ним тесный контакт в период с 24 по 28 февраля, предупредили о заражении коллеги в четверг вечером.

68-летний депутат, вероятно, заразился на евангельском собрании в эльзасском городе Мюлуз, в котором участвовали 2500 человек, пишет Le Monde.

Темы: коронавирус Франция


powered by lun.ua
Материалы по теме
На коронавирус проверяют 9 украинцев 6 марта 2020, 12:34
Коронавирус: первые случаи подтвердили в Сербии и Ватикане 6 марта 2020, 11:56
Французский депутат оказался в реанимации с коронавируса 6 марта 2020, 09:32
Все новости
Главные новости
Депутат ОПЗЖ встречался во Франции с парламентарием, который заболел из-за коронавируса
Представительство Зеленского в АРК: Никакой воды в Крым до полной деоккупации
Двух украинских шахматистов нашли мёртвыми с пакетами на головах в Москве – росСМИ
Оккупанты отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды
Все новости
советы

Как поддерживать дружбу на расстоянии

holiday

8 марта: как уместно поздравить женщин в этот день

Медицина

Мерить температуру путешествующим в поисках коронавируса неэффективно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!