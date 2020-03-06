Киевляне могут отказаться от отопления, чтобы не переплачивать – КГГА

Жители многоэтажек Киева уже сейчас могут подать заявки на отключение от тепла, чтобы не переплачивать.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Прямая речь: "Самое главное – прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую ​​возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир)".

Детали: Пантелеев добавил, что если сразу всех соседей не удалось собрать на собрание, то можно обойти соседей и собрать подписи, а протокол так же направить в теплоснабжающие организации – КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другую.

По словам заместителя мэра, "Киевтеплоэнерго" также стремится экономить ресурсы и постепенно осуществляет термомодернизацию сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.

Для справки: По закону, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.