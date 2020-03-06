БМП подорвалась на мине на Донбассе: один боец погиб, трое ранены
Пятница, 6 марта 2020, 12:58
На Донбассе боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, один украинский военный погиб, трое ранены.
Источник: пресс-служба штаба ООС
Дословно: "6 марта вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью".
Детали: Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинских учреждений, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.
Украинская правда