БМП подорвалась на мине на Донбассе: один боец погиб, трое ранены

1703 просмотра
Пятница, 6 марта 2020, 13:58
Иллюстративное фото

На Донбассе боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, один украинский военный погиб, трое ранены.

Источник: пресс-служба штаба ООС

Дословно: "6 марта вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью".

Детали: Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинских учреждений, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

Украинская правда
Темы: Донбасс война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский озвучил планы по обмену пленными с РФ 6 марта 2020, 14:16
Формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции 6 марта 2020, 07:21
В Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус 6 марта 2020, 01:18
Все новости
Главные новости
БМП подорвалась на мине на Донбассе: один боец погиб, трое ранены
Депутат ОПЗЖ встречался во Франции с парламентарием, который заболел из-за коронавируса
Представительство Зеленского в АРК: Никакой воды в Крым до полной деоккупации
Двух украинских шахматистов нашли мёртвыми с пакетами на головах в Москве – росСМИ
Все новости
holiday

8 марта: что за выходной, клише и стереотипы, которые "прикипели" к празднику

holiday

8 марта: как уместно поздравить женщин в этот день

интервью

Победители Нацотбора GO_A: Звездную болезнь точно не подхватим

Поиск по сайту
Архив
Весь архів