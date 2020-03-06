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БМП подорвалась на мине на Донбассе: один боец погиб, трое ранены

Пятница, 6 марта 2020, 12:58
Иллюстративное фото

На Донбассе боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, один украинский военный погиб, трое ранены.

Источник: пресс-служба штаба ООС

Дословно: "6 марта вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью".

Детали: Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинских учреждений, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна
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