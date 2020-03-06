Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский посмотрел новые вагоны для поездов и поговорил о задах

Пятница, 6 марта 2020, 13:03
Зеленский посмотрел новые вагоны для поездов и поговорил о задах

Президент Владимир Зеленский осмотрел новые вагоны поездов для международного сообщения на Крюковском вагоностроительном заводе и пошутил с руководством завода о задах.

Источник: видео Офиса президента в Facebook

Прямая речь директора КВСЗ Максима Крамаренко: "Вагон соответствует европейским требованиям, если говорить о габаритах для стран СНГ, то вагон (в том случае, – ред.) шире".

Прямая речь председателя наблюдательного совета – президента завода Владимира Приходько: "Это вы увидите. Это у нас тут такие вагоны, потому что это у нас европейский габарит. Здесь с хорошим добротным задом не выкрутишься".

Прямая речь Зеленского: "Да что – у нас в Украине зады нормальные".

Прямая речь Крамаренко: "У нас с этим хорошо, да".

Прямая речь Приходько: "Вагон европейского размера не очень подходящий".

Детали: Зеленскому показали, как выглядят новые вагоны, как они могут превращаться в спальные вагоны и тому подобное.

На брифинге Зеленский обязал министра инфраструктуры Владислава Криклия закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 70-90 пассажирских вагонов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийжелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Зеленский
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: