Зеленский посмотрел новые вагоны для поездов и поговорил о задах

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Пятница, 6 марта 2020, 14:03

Президент Владимир Зеленский осмотрел новые вагоны поездов для международного сообщения на Крюковском вагоностроительном заводе и пошутил с руководством завода о задах.

Источник: видео Офиса президента в Facebook

Прямая речь директора КВСЗ Максима Крамаренко: "Вагон соответствует европейским требованиям, если говорить о габаритах для стран СНГ, то вагон (в том случае, – ред.) шире".

Прямая речь председателя наблюдательного совета – президента завода Владимира Приходько: "Это вы увидите. Это у нас тут такие вагоны, потому что это у нас европейский габарит. Здесь с хорошим добротным задом не выкрутишься".

Прямая речь Зеленского: "Да что – у нас в Украине зады нормальные".

Прямая речь Крамаренко: "У нас с этим хорошо, да".

Прямая речь Приходько: "Вагон европейского размере не очень подходящий".

Детали: Зеленскому показали, как выглядят новые вагоны, как они могут превращаться в спальные вагоны и тому подобное.

На брифинге Зеленский обязал министра инфраструктуры Владислава Криклия закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 70-90 пассажирских вагонов.

Украинская правда
Темы: Зеленский железная дорога


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