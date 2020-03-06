Глобальное потепление в Украине быстрее, чем во всем мире

Средняя температура зимой была +2С, что превышает климатическую норму на 6 градусов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "В Украине метеорологической зимы не было. Средняя температура за сезон составила + 2,00С. Она превышает климатическую норму на 6,00С. Это подтверждает, что глобальное потепление в Украине, к сожалению, идет быстрее, чем в целом в мире".

Детали: В обсерватории отметили, что по данным Службы изменений климата Коперника, в период между декабря 2019 г. и февралем 2020 года температура в мире на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов.

Кроме того, эта зима оказалась на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, которой принадлежал предыдущий температурный рекорд.

В то же время в обсерватории сообщили, что ночь на пятницу в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет.