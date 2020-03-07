Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома

Суббота, 7 марта 2020, 04:15
Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил, что новым главой аппарата Белого дома станет конгрессмен Марк Медоуз.

Источник: Twitter Трампа

Прямая речь: "Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком, и отношения очень хорошие".

Детали: Медоуз стал четвертым главой аппарата президента Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.

Бывший и.о. главы аппарата Мик Малван отныне станет специальным посланником США по Северной Ирландии.

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: