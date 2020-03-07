Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил, что новым главой аппарата Белого дома станет конгрессмен Марк Медоуз.

Источник: Twitter Трампа

Прямая речь: "Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком, и отношения очень хорошие".

Детали: Медоуз стал четвертым главой аппарата президента Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.

И.о. главы аппарата Мик Малван отныне станет специальным посланником США по Северной Ирландии.