Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома

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Суббота, 7 марта 2020, 05:15

Президент США Дональд Трамп сообщил, что новым главой аппарата Белого дома станет конгрессмен Марк Медоуз.

Источник: Twitter Трампа

Прямая речь: "Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком, и отношения очень хорошие".

Детали: Медоуз стал четвертым главой аппарата президента Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.

И.о. главы аппарата Мик Малван отныне станет специальным посланником США по Северной Ирландии.

Темы: США Трамп


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