Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома
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Суббота, 7 марта 2020, 05:15
Президент США Дональд Трамп сообщил, что новым главой аппарата Белого дома станет конгрессмен Марк Медоуз.
Источник: Twitter Трампа
Прямая речь: "Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком, и отношения очень хорошие".
Детали: Медоуз стал четвертым главой аппарата президента Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.
И.о. главы аппарата Мик Малван отныне станет специальным посланником США по Северной Ирландии.
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