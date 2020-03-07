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В Одессе полицейских подозревают в похищении женщины и вымогательстве

Суббота, 7 марта 2020, 14:01
В Одессе полицейских подозревают в похищении женщины и вымогательстве

В Одессе начали расследование по заявлению одесситки о лишении ее свободы, к которому могут быть причастны полицейские.

Источник: полиция Одесской области, "Думская"

Дословно: "30-летняя одесситка сообщила, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в машине, требуя деньги.

В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов полиции г. Одесса".

Детали: Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Для проверки указанных сведений назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. О происшествии проинформированы Управление внутренней безопасности в Одесской области и ГБР.

Как сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре области, 5 марта капитан полиции Константин П., старший лейтенант Алексей Г. и лейтенант Олег М. похитили 30-летнюю одесситку Кристину П. и целый час возили по городу, вымогая крупную сумму валюты.

Дословно: "Похищение произошло поздним вечером буквально в двух шагах от места работы полицейских — на улице Филатова, 70/1. Они схватили девушку прямо на улице, запихнули ее в "Тойоту Камри", принадлежащую одному из них, заклеили рот скотчем и сковали руки наручниками. Они рассказали одесситке, что она якобы торгует наркотиками и поэтому должна заплатить им 10 тысяч долларов, чтобы не сесть в тюрьму.

Кристина, однако, оказалась крепким орешком и наотрез отказалась даже обсуждать с оборотнями в погонах эту тему. Ничего не добившись от похищенной, через час "общения" копы выбросили ее из машины и уехали".

Украинская правда

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Темы: Одессаполициякриминал
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