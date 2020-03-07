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Зеленский о России: Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково

Суббота, 7 марта 2020, 15:26
Зеленский о России: Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в России появится новый президент, потому что "все тоталитарные режимы заканчивают одинаково".

Источник: интервью Зеленского The Guardian, опубликованное в субботу

Прямая речь: "Конечно, там (в РФ – ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю... Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково".

Детали: На замечание, что Путин никогда не уступит власть человеку вроде Зеленского и вопрос, предрекает ли он кровавую революцию в России, президент сказал: "Я не хочу, чтобы люди умирали где угодно. Но мы должны понимать, что если вы продолжите затягивать пружину, в какой-то момент она сломается".

Зеленский также считает, что эра политического аутсайдера только начинается, и его модель кампании может преуспеть в другой стране.

Прямая речь: "Я уверен, что это возможно, особенно когда люди устали, когда они бегают, как белки в колесе, и есть эти давние политики с большими финансовыми ресурсами. В этих местах, где люди ищут глоток свежего воздуха, это должно сработать".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийРосcияПутин
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