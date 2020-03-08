В Японии исчез украинский спортсмен

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Воскресенье, 8 марта 2020, 01:17

В Японии разыскивают украинского бегуна и тренера по лыжному спорту Алексея Борисенко.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, Facebook спортсмена

Прямая речь: "Наше посольство активно занимается. Подключили всех кого можно"

Детали: Спортсмен поехал в Японию, чтобы принять участие в марафоне, но соревнования были отменены из-за коронавирус. По одной из версий, он мог отправиться на гору Фудзи.

На странице Алексея в соцсети пользователи сообщили, что в Японии уже собрали группу частных альпинистов, которая готова выйти на поиски.

Темы: Япония полиция


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