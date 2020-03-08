В Японии исчез украинский спортсмен
Воскресенье, 8 марта 2020, 00:17
В Японии разыскивают украинского бегуна и тренера по лыжному спорту Алексея Борисенко.
Источник: директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, Facebook спортсмена
Прямая речь: "Наше посольство активно занимается. Подключили всех кого можно"
Детали: Спортсмен поехал в Японию, чтобы принять участие в марафоне, но соревнования были отменены из-за коронавирус. По одной из версий, он мог отправиться на гору Фудзи.
На странице Алексея в соцсети пользователи сообщили, что в Японии уже собрали группу частных альпинистов, которая готова выйти на поиски.