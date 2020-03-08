16 млн человек на карантине: Италия закрыла Ломбардию и еще 14 провинций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 млн человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.



Ограничения касаются Ломбардии и 14 провинций в регионах Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Марке, наиболее пораженных коронавирусной инфекцией.

До начала апреля приостановлено проведение свадеб и похорон (имеется в виду присутствие многих людей на похоронах), а также религиозные и культурные мероприятия.



Кинотеатры, ночные клубы, спортзалы, бассейны, музеи и горнолыжные курорты закрыты. Рестораны и кафе могут открываться между 6:00 и 18:00, но клиенты должны сидеть не менее метра друг от друга.



Людям сказали оставаться дома как можно больше времени, а тем, кто нарушает карантин, может грозить три месяца тюрьмы.

Меры касаются всей Ломбардии и районов Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано-Кузе-Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо и Венеция.



По данным Corriera dela Serra, премьер пояснил, что это не "абсолютный запрет", "все не останавливается", поезда и самолеты не останавливаются: можно будет перемещаться на работу или по чрезвычайным ситуациям и по состоянию здоровья.



Но полиция сможет остановить граждан и спросить их, почему они переезжают с территории, где увеличение случаев заражения привели к введению чрезвычайных мер.



"Я беру на себя политическую ответственность за решения, которые принимаются в эти часы: Мы это сделаем", - сказал Конте поздно ночью.



Он также заявил, что всем, у кого обнаружена температура более 37,5 градусов и респираторные инфекции, настоятельно рекомендуется оставаться дома.



По последним данным, число инфицированных в Италии достигло 5883 случаев, 233 человека погибли, 589 - вылечились.