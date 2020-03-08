Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

16 млн человек на карантине: Италия закрыла Ломбардию и еще 14 провинций

Воскресенье, 8 марта 2020, 09:04
16 млн человек на карантине: Италия закрыла Ломбардию и еще 14 провинций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 млн человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Ограничения касаются Ломбардии и 14 провинций в регионах Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Марке, наиболее пораженных коронавирусной инфекцией.

До начала апреля приостановлено проведение свадеб и похорон (имеется в виду присутствие многих людей на похоронах), а также религиозные и культурные мероприятия.

Кинотеатры, ночные клубы, спортзалы, бассейны, музеи и горнолыжные курорты закрыты. Рестораны и кафе могут открываться между 6:00 и 18:00, но клиенты должны сидеть не менее метра друг от друга.

Людям сказали оставаться дома как можно больше времени, а тем, кто нарушает карантин, может грозить три месяца тюрьмы.

Меры касаются всей Ломбардии и районов Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано-Кузе-Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо и Венеция.

По данным Corriera dela Serra, премьер пояснил, что это не "абсолютный запрет", "все не останавливается", поезда и самолеты не останавливаются: можно будет перемещаться на работу или по чрезвычайным ситуациям и по состоянию здоровья.

Но полиция сможет остановить граждан и спросить их, почему они переезжают с территории, где увеличение случаев заражения привели к введению чрезвычайных мер.

"Я беру на себя политическую ответственность за решения, которые принимаются в эти часы: Мы это сделаем", - сказал Конте поздно ночью.

Он также заявил, что всем, у кого обнаружена температура более 37,5 градусов и респираторные инфекции, настоятельно рекомендуется оставаться дома.

По последним данным, число инфицированных в Италии достигло 5883 случаев, 233 человека погибли, 589 - вылечились.

Темы: коронавирусИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
Все новости...
Реклама: