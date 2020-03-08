Зеленский о женщинах: совершают подвиги и помнят, где мужчины положили вещи

Президент Владимир Зеленский отмечает, что женщины не только вдохновляют "сильный пол" на подвиги, но и сами совершают подвиги.

Источник: поздравление Зеленского к 8 марта, размещенное на его странице в Facebook

Дословно: "В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно.

Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи".

Детали: Зеленский отметил, что мужчины готовы помогать женщинам во всем, чтобы они могли стать теми, кем желает их душа.