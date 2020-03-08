Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинец пытался ввезти из Польши более полумиллиона евро

Воскресенье, 8 марта 2020, 10:55
Украинец пытался ввезти из Польши более полумиллиона евро
Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

37-летний гражданин Украины в ночь на воскресенье пытался незаконно ввезти из Польши в Украину через автомобильный пункт пропуска "Угринов" 500 тысяч евро и около 240 тысяч долларов США.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

 

Дословно: "При осуществлении погранично-таможенных процедур пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение углубленно осмотреть микроавтобус "Мерседес", которым ехал наш соотечественник.

По результатам проведенного осмотра, в салоне автомобиля и личных вещах мужчины было обнаружено несколько полиэтиленовых пакетов, в которых находились 500 тысяч евро и около 240 тысяч долларов США".

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Пограничная служба
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
Последние новости
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
Все новости...
Реклама: