Украинец пытался ввезти из Польши более полумиллиона евро

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Воскресенье, 8 марта 2020, 11:55
Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

37-летний гражданин Украины в ночь на воскресенье пытался незаконно ввезти из Польши в Украину через автомобильный пункт пропуска "Угринов" 500 тысяч евро и около 240 тысяч долларов США.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

 

Дословно: "При осуществлении погранично-таможенных процедур пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение углубленно осмотреть микроавтобус "Мерседес", которым ехал наш соотечественник.

По результатам проведенного осмотра, в салоне автомобиля и личных вещах мужчины было обнаружено несколько полиэтиленовых пакетов, в которых находились 500 тысяч евро и около 240 тысяч долларов США".

Украинская правда
Темы: Пограничная служба граница деньги


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