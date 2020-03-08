Украинец пытался ввезти из Польши более полумиллиона евро

37-летний гражданин Украины в ночь на воскресенье пытался незаконно ввезти из Польши в Украину через автомобильный пункт пропуска "Угринов" 500 тысяч евро и около 240 тысяч долларов США.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Дословно: "При осуществлении погранично-таможенных процедур пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение углубленно осмотреть микроавтобус "Мерседес", которым ехал наш соотечественник.

По результатам проведенного осмотра, в салоне автомобиля и личных вещах мужчины было обнаружено несколько полиэтиленовых пакетов, в которых находились 500 тысяч евро и около 240 тысяч долларов США".