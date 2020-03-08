Зеленский пошутил, что ему иногда хочется вешать олигархов

Президент Владимир Зеленский признался, что иногда ему "очень хочется" вешать олигархов, но Украина выбрала демократический путь.

Источник: интервью Зеленского The Guardian, полную версию которого опубликовала в воскресенье пресс-служба президента

Журналист: А роль олигархов в Украине уже поняли: просто просить денег у них, вешать, стрелять?

Зеленский: Ну, мы не можем, по закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный, либо демократический. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее.

Мы выбираем закон. Мы концептуально создаем демократическое государство, и для всех должны быть одинаковые правила, один закон. Но роль, если вы уже использовали это слово, – то очень хочется, чтобы роли у них были не главные, а, как в кино, эпизодические. Со своей стороны, они понимают, что я не вор, и начинают по-другому себя вести.

Детали: В опубликованном в субботу материале The Guardian отмечалось, что после слов Зеленского о том, что ему иногда очень хочется вешать олигархов его пресс-секретарь Юлия Мендель несколько обеспокоенно отметила: "Мы шутим". "Конечно, мы шутим", – сказал Зеленский.

На вопрос, уместно ли, по его мнению, олигарху Ринату Ахметову покупать новый дом во Франции, когда на Донбассе война, Зеленский ответил: "Конечно, неуместно".

Президент также утверждает, что олигарх Игорь Коломойский, с которым его связывали во время президентской кампании, ничего от него не ждет, не звонит ему и ни о чем не спрашивает.

Прямая речь: "Нет. Все знают мое отношение: я никого никуда не устраиваю. Ни на какие государственные предприятия. У меня есть несколько человек, которые со мной работают. Они мои друзья, мы учились на юридическом факультете или давно дружим, я доверяю этим людям, но они не имеют отношения к любым предприятиям и бюджетам".

Детали: Зеленский также рассказал, что в Украине ему сейчас приходится решать очень много проблем.

Прямая речь: "Проблем больше, они катастрофичны. Проблемы же не возникают сегодня, и их надо решать. Проблемы возникли много лет назад. Когда мы обрели независимость, мы еще тогда должны были выбрать себе модель, как жить... Нужно было точно определиться, и это самая большая проблема.

Поэтому многие экономические процессы – они стагнировали, то есть они сегодня каждый день прорываются, простите, как прыщ у 18-летнего. Ты не знаешь, где, когда именно, как он появится. Ты просто бегаешь, как на корабле: везде дыры, и ты руками и ногами закрываешь это. Это то, в чем мы сейчас живем. Мы закрываем дыры".

Детали: На реплику журналиста, что это похоже на тонущий корабль, Зеленский ответил: "Но мы не тонем. Мы не тонущий корабль, но мы закрываем дыры".