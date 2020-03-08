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Марш за права женщин в Киеве собрал 2 тысячи человек

Воскресенье, 8 марта 2020, 13:17
Марш за права женщин в Киеве собрал 2 тысячи человек

В Киеве в митинге за права женщин на Михайловской площади приняли участие, по данным СМИ, около тысячи участников. Полиция сообщает о 2 тысячах.

Источник: Укринформ, Громадське, полиция Киева

 

Детали: Участники акции выступают за равные права женщин с мужчинами и равное представление женщин в органах власти.

Они также выступают за необходимость ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей криминализацию насилия в отношении женщин. Также организаторы мероприятия выступают против сексизма и дискриминации женщин.

Участники митинга держали плакаты с надписями "Не "кис-кис", "Место женщин - во власти", "Уважение - лучший подарок", "Нас вдохновляет феминизм", "Лучшее пожелай ей самореализации!".

Митинг охраняли представители Нацгвардии и Нацполиции. На месте присутствовали медики.

 
 

На мероприятии присутствовали противники феминизма, которые из громкоговорителей выкрикивали религиозные лозунги.

 

Как сообщает Громадське, параллельно с Маршем женщин на Михайловскую площадь вышли несколько десятков человек на акцию "Женщины против абортов". На ней присутствовали участники организаций "Традиция и порядок", "Христианский фронт", также были представители "Правого сектора". Они призывали полностью запретить аборты в Украине.

 

Колонна участников Марша женщин прошла с Михайловской площади до Почтовой площади. Ни о каких столкновениях не сообщалось.

На акции присутствовал посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

Позже полиция Киева сообщила, что в Марше женщин приняли участие около 2 тысяч человек.

Прямая речь главы полиции Киева Андрея Крищенко: "Столкновений и провокаций допущено не было, запланированные акции прошли спокойно. Всего в шествии участвовало около 2000 человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины".

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Темы: гендеракцииКиев
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