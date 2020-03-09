КНДР запустила ракеты в сторону Японии

129 просмотров
Понедельник, 9 марта 2020, 03:42

КНДР произвела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря.

Источник: агентство Yonhap

Детали: По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамгён-Намдо и пролетели около 200 км.

Береговая охрана рекомендовала судам, находящимся в Японском море проявлять осторожность.

Дословно: "Наши военные придерживаются готовности на случай дальнейших запусков и наблюдают на регионом".

Темы: КНДР Япония


powered by lun.ua
Материалы по теме
США расширили санкции против КНДР 15 января 2020, 01:01
Генсек ООН отреагировал на заявление КНДР о моратории на ядерные испытания 2 января 2020, 01:01
Главные новости вторника и ночи: ядерные ракеты КНДР, мировое соглашение Украины и "Газпрома" 1 января 2020, 08:00
Все новости
Главные новости
Боевики из ПТРК попали в грузовик военных: один погиб, трое ранены
Антирекорд COVID-19: За сутки количество жертв коронавируса в Италии подскочило до 366
Расследование катастрофы МН17 продолжат параллельно с судом над подозреваемыми
Понедельник половина Украины встретит с дождем и туманами
Все новости
Опыт

Как действительно выглядит тело после родов? Две искренние истории женщин

ted

Как отличать фейк-новости и искать истину

социум

Опека ангела. Как в Украине работают с родителями, которые похоронили младенцев

Поиск по сайту
Архив
Весь архів