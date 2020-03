Свитолина выиграла еще один титул WTA и вернулась в Топ-5 в рейтинге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее: в финальном матче украинка обыграла чешку Мари Боузкову — 2:1 (7:5, 4:6, 6:4)

Источник: Sportarena

Детали: Первый сет Свитолина выиграла в напряженной борьбе, взяв два гейма на подаче соперницы. Вторую партию украинка проиграла. В третьем сете при счете 5:3 первая ракетка Украины не смогла подать на победу, но реализовала матчбол уже на подаче соперницы.

На пути к финалу Свитолина победила Данку Ковинчич, Ольгу Говорцову, Лейлу Анни Фернандес и Аранчу Рус. До решающего матча украинка не проиграла ни одного сета.

Свитолина выиграла первый титул WTA с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году. В прошлом году лучшим результатом Элины был финал Итогового турнира, где она проиграла Эшли Барти.

She's the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆@ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ