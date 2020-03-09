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В Беларуси - три новых случая коронавируса. Миссия МВФ отменила визит в страну

Понедельник, 9 марта 2020, 12:00
В Беларуси - три новых случая коронавируса. Миссия МВФ отменила визит в страну

В Беларуси зафиксировано еще три случая инфицирования коронавирусом, визит миссии Международного валютного фонда в страну перенесен на неопределенный срок.

Источник: "Интерфакс-Запад" со ссылкой на министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника и сообщение представительства МВФ 

Дословно: "Трое пациентов показали положительный результат РНК коронавируса ... Речь идет о контактах первого уровня - людях, которые непосредственно контактировали с уже больными, на период карантина были помещены в медицинские учреждения и там проходили обследование".

"Если их повторные тесты дадут положительный результат, то мы сможем говорить о том, что количество больных в Беларуси достигло 9 человек. Пока мы ожидаем подтверждения результата их анализов".

В миссии МВФ в свою очередь отметили, что визит миссии перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Дословно: "Миссия переносится на неопределенный срок. Это связано с ограничениями на перемещение сотрудников фонда, которые введены в связи с ситуацией относительно коронавируса в мире".

Детали: Планировалось, что традиционная обзорная миссия в рамках ст. IV Устава МВФ будет работать в Минске 19-30 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьМВФкоронавирус
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