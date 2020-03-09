В Запорожье умерла девочка, на которую в парке упала 200-кг скульптура

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Понедельник, 9 марта 2020, 17:03

В Запорожье в больнице скончалась 10-летняя девочка, на которую в парке "Дубовая Роща" в воскресенье упала 200-килограммовая скульптура.

Источник: пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии Укринформу

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Трагедия в Дубовке! Незакрепленная 200 килограмовая статуя упала на 10 летнюю девочку. Ребенок в реанимации! Как вы думаете, удастся ли директору парка Комаренко в очередной раз уйти от ответственности и навешать лапши на уши мэру Владимиру Буряку, как это было с вырубленными в парке деревьями и дорогой? Полное видео в телеграм. Ссылка в описании профиля. #запорожье #запоріжжя

Публикация от Запорожье (@its_zp) 8 Мар 2020 в 10:50 PDT

Прямая речь: "По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девушку.

Полиция начала расследование по двум статьям 367 и 115 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Трагедия произошла в коммунальном парке "Дубовая Роща" 8 марта. Ребенка госпитализировали в областную больницу, она была без сознания.

Темы: Запорожье полиция


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