В Запорожье умерла девочка, на которую в парке упала 200-кг скульптура
В Запорожье в больнице скончалась 10-летняя девочка, на которую в парке "Дубовая Роща" в воскресенье упала 200-килограммовая скульптура.
Источник: пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии Укринформу
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Трагедия в Дубовке! Незакрепленная 200 килограмовая статуя упала на 10 летнюю девочку. Ребенок в реанимации! Как вы думаете, удастся ли директору парка Комаренко в очередной раз уйти от ответственности и навешать лапши на уши мэру Владимиру Буряку, как это было с вырубленными в парке деревьями и дорогой? Полное видео в телеграм. Ссылка в описании профиля. #запорожье #запоріжжя
Прямая речь: "По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девушку.
Полиция начала расследование по двум статьям 367 и 115 Уголовного кодекса Украины".
Детали: Трагедия произошла в коммунальном парке "Дубовая Роща" 8 марта. Ребенка госпитализировали в областную больницу, она была без сознания.