Румыния приостановила авиасообщение с Италией

713 просмотров
Понедельник, 9 марта 2020, 18:06

Все рейсы между Румынией и Италией прекращены между 9 и 23 марта из-за вспышки коронавируса, заявил министр внутренних дел Марчел Вела в воскресенье, 8 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.

"Приостановка всех рейсов в и из Италии во всех аэропортах страны утвержденa начиная с 9 марта с 12:00 до 23 марта 12:00", - сказал Вела.

Граждане Румынии, прибывающиe из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи через пограничные пункты, будут въезжать в страну только после принудительного карантина.

Те, кто возвращается в страну, будут вынуждены подписать декларацию о том, что они не приехали из карантинной зоны, им грозит ответственность, если будет доказано обратное.

Темы: Румыния Италия коронавирус авиа


powered by lun.ua
Материалы по теме
Несколько тысяч медицинских масок хотели вывезти из Закарпатья в Румынию 4 марта 2020, 11:18
Президент Румынии повторно выдвинул кандидатуру Орбана в премьеры 6 февраля 2020, 21:37
Премьера Румынии Орбана отправили в отставку 5 февраля 2020, 16:37
Все новости
Главные новости
В Запорожье умерла девочка, на которую в парке упала 200-кг скульптура
Боевики атаковали машину военных медиков: сбросили гранаты с беспилотника
Шмыгаль утвердил новый план профилактики и борьбы с коронавирусом
В Нидерландах рассказали, как вручили всем боевикам сообщение на суд по MH17
Все новости
Культура

Тарас Шевченко: почему он стал поэтом №1 в Украине и действительно мы его знаем

тест

Что стоит, а что нет дарить на 8 марта?

подкаст

Как часто в лишних килограммах виноваты наши гормоны? объясняет эндокринолог

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!