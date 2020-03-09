Румыния приостановила авиасообщение с Италией

Все рейсы между Румынией и Италией прекращены между 9 и 23 марта из-за вспышки коронавируса, заявил министр внутренних дел Марчел Вела в воскресенье, 8 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.

"Приостановка всех рейсов в и из Италии во всех аэропортах страны утвержденa начиная с 9 марта с 12:00 до 23 марта 12:00", - сказал Вела.

Граждане Румынии, прибывающиe из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи через пограничные пункты, будут въезжать в страну только после принудительного карантина.

Те, кто возвращается в страну, будут вынуждены подписать декларацию о том, что они не приехали из карантинной зоны, им грозит ответственность, если будет доказано обратное.