Румыния приостановила авиасообщение с Италией
Понедельник, 9 марта 2020, 17:06
Все рейсы между Румынией и Италией прекращены между 9 и 23 марта из-за вспышки коронавируса, заявил министр внутренних дел Марчел Вела в воскресенье, 8 марта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.
"Приостановка всех рейсов в и из Италии во всех аэропортах страны утвержденa начиная с 9 марта с 12:00 до 23 марта 12:00", - сказал Вела.
Граждане Румынии, прибывающиe из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи через пограничные пункты, будут въезжать в страну только после принудительного карантина.
Те, кто возвращается в страну, будут вынуждены подписать декларацию о том, что они не приехали из карантинной зоны, им грозит ответственность, если будет доказано обратное.