Молдова запретит въезд иностранцам, прилетающим из "зараженных" стран

Молдова с 10 марта запретит въезд иностранцев, прилетающих в Молдову самолетом из стран, где зафиксированы случаи коронавируса COVID-19.

Источник: премьер-министр страны Ион Кику в комментарии NewsMaker

Прямая речь: "С завтрашнего дня мы тоже намерены ввести ограничительные меры. В зонах риска мы будем пускать на борт лишь граждан Молдовы. Мы не можем полностью запретить полеты из этих стран. Если сделаем это, люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии".

"Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько будет длиться этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не разрешится быстро".

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