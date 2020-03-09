Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы

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Понедельник, 9 марта 2020, 21:37
Биньямин Нетаньяху

Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за границы.

Источник: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении в понедельник, сообщает Reuters

Прямая речь: "Каждый, кто прибывает в Израиль из-за границы, попадет в 14-дневную изоляцию".

"Это трудное решение. Но это важно для охраны общественного здоровья, и общественное здравоохранение на первом месте".

Детали: Решение вступает в силу немедленно для израильтян, возвращающихся в страну. С четверга все иностранцы, желающие въехать в страну, должны будут доказать, что у них есть средства для самостоятельного карантина.

Израильские СМИ сообщили, что принятая мера будет означать карантин для 300 тысяч граждан в стране с населением около 9 миллионов человек. Министерство здравоохранения заявило, что в Израиле в настоящее время зарегистрировано 42 подтвержденных случая коронавируса.

Украинская правда
Темы: Израиль коронавирус


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