Угроза пандемии коронавируса очень реальна – ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии коронавируса COVID-19 "очень реальна".

Источник: заявление Гебрейесуса, опубликованное на сайте ВОЗ

Прямая речь: "Теперь, когда вирус обнаружен во многих странах, угроза пандемии стала очень реальной.

Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать".

"Большое преимущество, которое мы имеем, состоит в том, что решения, которые мы все принимаем – как правительства, предприятия, сообщества, семьи и отдельные лица – могут влиять на траекторию этой эпидемии.

Мы должны помнить, что решительными действиями на раннем этапе мы можем замедлить распространение вируса и предотвратить заражение. Среди инфицированных большинство вылечится".

Детали: Глава ВОЗ подчеркнул, что эпидемия коронавируса неравномерна. По его словам, разные страны находятся в разном положении, требующем индивидуального подхода.

Справка: Стоит отметить, что термин "пандемия" имеет несколько определений и не имеет четких критериев. ВОЗ называет пандемией распространение нового заболевания в мировых масштабах.