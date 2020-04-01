Lamborghini начала производить медицинские маски

1770 просмотров
Среда, 1 апреля 2020, 00:50

Итальянская компания Automobili Lamborghini начала производить защитные маски из-за пандемии COVID-19.

Источник: сайт компании

Детали: В Lamborghini переоборудовали часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы производить хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией коронавируса.

Прямая речь президента компании Стефано Доменикали: "В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день".

 
 

Напомним

  • В Италии уже зафиксировано 105 792 случая заражения новым коронавирусом, 12 428 человек умерли.

Николай Донев, УП
Темы: коронавирус Италия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Мэр Монастыриска также заболел коронавирусом 31 марта 2020, 23:54
На Буковине лечится зараженный коронавирусом итальянец 31 марта 2020, 23:42
Вместо Евровидения в мае проведут онлайн концерт 31 марта 2020, 23:12
Все новости
Главные новости
После публикации "пленок Ермака" открыто уже 5 дел: только одно – за коррупцию
В Украине зафиксировали 645 заражений коронавирусом
Аваков предупредил о возможности продления карантина почти до лета
В Украине разрешили открыть продуктовые рынки
Все новости
Опыт

Истории трех семей, которые выбрали домашнее обучение

holiday

8 способов организовать детский праздник на карантине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів