Lamborghini начала производить медицинские маски
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Среда, 1 апреля 2020, 00:50
Итальянская компания Automobili Lamborghini начала производить защитные маски из-за пандемии COVID-19.
Источник: сайт компании
Детали: В Lamborghini переоборудовали часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы производить хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией коронавируса.
Прямая речь президента компании Стефано Доменикали: "В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день".
Напомним
- В Италии уже зафиксировано 105 792 случая заражения новым коронавирусом, 12 428 человек умерли.
Николай Донев, УП
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