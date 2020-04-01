Коронавирус - это худший кризис в мире со времен Второй мировой войны — ООН

Мир сталкивается с самой сложной кризисом после Второй мировой войны, предупреждает генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес.

Источник: BBC

Детали: По его словам, пандемия угрожает каждой стране и, вероятно, приведет к наибольшего спада в недавнем прошлом мире.

Напомним: