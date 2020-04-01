Коронавирус - это худший кризис в мире со времен Второй мировой войны — ООН

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Среда, 1 апреля 2020, 06:25

Мир сталкивается с самой сложной кризисом после Второй мировой войны, предупреждает генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес.

Источник: BBC

Детали: По его словам, пандемия угрожает каждой стране и, вероятно, приведет к наибольшего спада в недавнем прошлом мире.

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19.
  • В мире с 855 007 случаев заболевания новым коронавируса 42 032 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: ООН коронавирус


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