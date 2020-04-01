Коронавирус - это худший кризис в мире со времен Второй мировой войны — ООН
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Среда, 1 апреля 2020, 06:25
Мир сталкивается с самой сложной кризисом после Второй мировой войны, предупреждает генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес.
Источник: BBC
Детали: По его словам, пандемия угрожает каждой стране и, вероятно, приведет к наибольшего спада в недавнем прошлом мире.
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19.
- В мире с 855 007 случаев заболевания новым коронавируса 42 032 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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