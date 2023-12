Коронавирус забрал жизнь актера из "Звездных войн" Эндрю Джека

Британский актер Эндрю Джек умер от коронавируса 31 марта.

Источник: американский актер и продюсер Грег Грюнберг в Twitter, "Укринформ"

Детали: Эндрю Джек на 76 году жизни скончался в больнице города Черсти, что в Британии. Это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF