Успеть к Путину: Парад 9 мая в Минске пройдет вечером

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Среда, 1 апреля 2020, 11:25

Парад к 75-летию победы во Второй мировой войне пройдет в Минске 9 мая в вечернее время из-за решения президента Александра Лукашенко посетить в первой половине дня парад в Москве.

Источник: АФН.by со ссылкой на замминистра обороны Беларуси Сергея Потапенко

Прямая речь: "Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате – с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения парада до 60 минут".

Детали: По его словам, в составе пешей колонны парада пройдут 20 белорусских парадных расчетов и по одному из России и Китая.

В составе механизированной колонны планируется участие 185 единиц техники в составе 18 парадных расчетов, включая БТР-82А и ракетные комплексы "Искандер".

Также в параде планируют задействовать 42 самолета и вертолета.

Темы: Беларусь 9 мая Путин


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