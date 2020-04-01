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В Крыму готовятся к продлению карантина, на Керченском мосту выставят блокпост

Среда, 1 апреля 2020, 11:59
В Крыму готовятся к продлению карантина, на Керченском мосту выставят блокпост

Подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов считает, что карантинные меры из-за угрозы распространения коронавируса продлят еще на неделю.

Источник: Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции 1 апреля, "Крым.Реалии"

Прямая речь: "Мы ожидаем решения федеральной власти по поводу следующей недели. Я так ощущаю, что скорее всего режим (карантинный – ред.) будет продлен еще на неделю. Пока все к этому идет, поэтому думаю, надо готовится к карантинным мероприятиям и на всю следующую неделю тоже".

Детали: До этого Аксенов сообщил, что на Керченском мосту в полночь установят блокпост.

По словам Аксенова, там будут проводить 100%-й досмотр всего автотранспорта. До 17:00 будет опубликован перечень требований к приезжающим гражданам. К вечеру все нормативные документы будут опубликованы.

31 марта были установлены блокпосты на въезде в Севастополь.

По последним данным, в аннексированном Россией Крыму уже зарегистрировано 16 случаев заболевания COVID-19. 14 из них завозные, два случая – местные. В Севастополе – 5 случаев заражения коронавирусом.

В подконтрольном России Минздраве Крыма 1 апреля сообщили, что под медицинским наблюдением находятся 2902 человека. Под динамическим наблюдением – 2826. За сутки прибавилось под медицинское наблюдение 196 человек, выписались 126 человек. 

В стационарах – 66 человек. За сутки поступило шестеро, выписано – четверо. В обсерваторе – 13 человек.

В Севастополе по состоянию на 1 апреля под наблюдением по месту жительства находится 1481 человек, в инфекционной больнице – 31 пациент

УП, дополнено
Темы: Крымкоронавирускарантин
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