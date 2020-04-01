Половина украинцев не против чрезвычайного положения, большинство за комендантский час
Почти половина опрошенных украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса, еще больше граждан не возражали бы против введения комендантского часа.
Источник: опрос социологической группы "Рейтинг"
Детали: Согласно опросу, мнения респондентов о возможном введении чрезвычайного положения в Украине разделились: 49% - поддержали бы такую инициативу, 43% - нет.
При этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, страйков, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.
71% - не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области.
65% - не против возможного ограничения движения транспортных средств и их досмотра.
58% - не возражали бы против возможного объявления комендантского часа в городах.
В то же время, касательно права государства принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) высказалось против. Эту меру поддерживает только 14% опрошенных.