Илон Маск предложил разослать по миру аппараты искусственного дыхания

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Среда, 1 апреля 2020, 13:01

Американский бизнесмен и инноватор Илон Маск готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.

Источник: Twitter Маска

Детали: Основатель компании "SpaceX" и руководитель "Tesla" отметил, что у его компаний есть аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), – и они готовы разослать их по миру.

Количество аппаратов Маск в посте не уточнил.

Прямая речь: "У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка – бесплатно.

Единственное требование – чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla".

Этому предшествовало: Маск передал 1255 заказанных в Китае аппаратов "искусственного дыхания" больницам Лос-Анджелеса, а также заявил, что его заводы могли бы производить такие аппараты сами.

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Темы: Маск коронавирус Covid-2019 эпидемия медицина


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