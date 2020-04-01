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Маск предложил разослать по миру аппараты искусственного дыхания, в комментарии пришла Супрун

Среда, 1 апреля 2020, 13:01
Маск предложил разослать по миру аппараты искусственного дыхания, в комментарии пришла Супрун

Американский бизнесмен и инноватор Илон Маск готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.

Источник: Twitter Маска

Детали: Основатель компании "SpaceX" и руководитель "Tesla" отметил, что у его компаний есть аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), – и они готовы разослать их по миру.

Количество аппаратов Маск в посте не уточнил.

Прямая речь: "У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка – бесплатно.

Единственное требование – чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla".

Детали: твит Маска прокомментировала бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая попросила помочь Украине.

Прямая речь Супрун: "Меня зовут Улана Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина очень нуждается вентиляторов. У нас в отделениях интенсивной терапии их всего 3500, у нас население 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам".

Этому предшествовало: Маск передал 1255 заказанных в Китае аппаратов "искусственного дыхания" больницам Лос-Анджелеса, а также заявил, что его заводы могли бы производить такие аппараты сами.

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Темы: МасккоронавирусCovid-2019эпидемиямедицина
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