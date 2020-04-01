Коронавирус: Аваков предлагает помочь Италии спиртом

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Среда, 1 апреля 2020, 14:00

Украинские власти обсуждают возможность помощи Италии, которая больше всего страдает от эпидемии коронавируса в Европе.

Источник: Офис президента

Детали: На селекторном совещании у президента Владимира Зеленского министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.

Прямая речь Зеленского: "Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии".

Дополнительно: Отмечается, что глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Украинская правда
Темы: коронавирус Италия


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