60% украинцев имеют сбережений лишь на месяц

Более половины граждан Украины почти не имеют сбережений и без работы их средств хватит меньше, чем на месяц жизни.

Источник: опрос группы "Рейтинг", проведенный с 25 по 30 марта

Детали: Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше, чем на месяц.

16% респондентов отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев.

7% будет, на что жить, до 3-х месяцев, 6% – до полугода, 3% – до года и более.

При этом две трети опрошенных отметили, что имели работу до введения карантина. Среди них 35% продолжают работать в "обычном режиме" и после введения ограничений, 29% – работают дистанционно, 32% – находятся в отпуске по собственному желанию, а 4% – лишились работы.

При этом почти 80% респондентов переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис.

Более двух третей обеспокоены тем, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживают из-за того, что не смогут купить необходимых продуктов (52% – не переживают об этом).

Еще 25% беспокоит то, что придется отменить важные события или поездки, тогда как три четверти не переживают из-за этого.

Справка: Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос двумя волнами (I волна: 25-27 марта – 1000 респондентов, II волна: 28-30 марта – 1000 респондентов), опросив по тысяче человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Это были телефонные интервью (метод CATI – computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности – до 4%.