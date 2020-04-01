В Британии от коронавируса за сутки умерли 563 человека, более 4300 новых случаев

517 просмотров
Среда, 1 апреля 2020, 17:27

Количество людей, умерших в Великобритании от коронавируса, за сутки выросло на 563, и это худший ежедневный показатель с начала эпидемии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения и социальной помощи.

По официальным данным, по состоянию на 08:00 среды в Британии было 29 474 подтвержденных случаев вируса, более чем 4300 случаев больше, чем днем ​​ранее. В целом по стране в результате болезни умерли 2352 человек.

Также сообщается, что по состоянию на 9 утра 1 апреля всего в Британии на коронавирус проверили 152 979 человек.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Сам Борис Джонсон тоже заболел - о положительном результате теста стало известно 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, который, впрочем, уже вышел из семидневного карантина.

Темы: Британия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Британии рекордное количество умерших от коронавируса за сутки 31 марта 2020, 17:55
Британия: уже более 22 тысяч больны коронавирусом, 1408 погибших 30 марта 2020, 19:24
Принц Чарльз вышел из самоизоляции через неделю после положительного теста на коронавирус 30 марта 2020, 15:47
Все новости
Главные новости
Карантин: Кабмин опубликовал список новых запретов
Депутаты "Слуги народа" написали заявление на Ермака в ДБР, ОГП, СБУ, САП и МВД
К Леросу, который обнародовал пленки о брате Ермака, приехала СБУ
В Украине успешно испытали ракету, способную поражать цель на расстоянии 120 км
Все новости
психология

Как уменьшить уровень стресса: 6 простых способов

экология

10 впечатляющих фактов о мехе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів