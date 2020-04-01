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В Британии от коронавируса за сутки умерли 563 человека, более 4300 новых случаев

Среда, 1 апреля 2020, 17:27

Количество людей, умерших в Великобритании от коронавируса, за сутки выросло на 563, и это худший ежедневный показатель с начала эпидемии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения и социальной помощи.

По официальным данным, по состоянию на 08:00 среды в Британии было 29 474 подтвержденных случаев вируса, более чем 4300 случаев больше, чем днем ​​ранее. В целом по стране в результате болезни умерли 2352 человек.

Также сообщается, что по состоянию на 9 утра 1 апреля всего в Британии на коронавирус проверили 152 979 человек.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Сам Борис Джонсон тоже заболел - о положительном результате теста стало известно 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, который, впрочем, уже вышел из семидневного карантина.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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