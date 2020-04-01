Более 600 украинцев умерли от гриппа и пневмонии в январе – Госстат

В января 2020 года от гриппа и пневмонии в Украине умер 621 человек, что почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Источник: Укринформ со ссылкой на информацию, полученную в Государственной службе статистики

Детали: По данным Госстата, в январе 2019 года от этих болезней в Украине умерли 908 человек.

В первый месяц текущего года больше всего таких случаев было зафиксировано в Днепропетровской области - 59, в Киеве - 58, в Запорожской - 57, в Харьковской - 48.

Наименьшее количество смертей от гриппа и пневмонии в первый месяц года было зафиксировано в Ивано-Франковской области - 4, а также в Сумской, Черкасской и Черновицкой областях - по 9 соответственно.

Для сравнения, в январе 2019 года самая высокая смертность от гриппа и пневмонии была зафиксирована в Киеве - 99 человек, в Днепропетровской области - 88, в Запорожской - 71, в Харьковской - 66, в Донецкой - 66, в Черниговской - 55, в Киевской - 54.

Меньше всего жизней в 2019 году пневмония унесла в Ивано-Франковской области - 56, Тернопольской - 88.