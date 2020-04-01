Судьи сообщают о вспышке коронавируса в Лукьяновском СИЗО – СМИ

Следственные судьи районных судов Киева сообщили о возможной вспышке коронавируса COVID-19 в Лукьяновском СИЗО столицы.

Источник: Судебно-юридическая газета

Детали: По их словам, в течение последней недели у ряда лиц, доставленных из СИЗО в суды для решения разных вопросов, наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья, а также симптомы, внешне характерные для COVID-19.

С учетом сложившейся ситуации, судьи поставлены в сложное положение, поскольку не совсем ясно, как реагировать на такое положение дел с учетом неудовлетворительного медицинского обеспечения в СИЗО и отсутствия там соответствующего тестирования и диагностики коронавируса.

Как правило, людей доставляют в суды без средств индивидуальной защиты, и даже защитные маски им выдаются уже прямо в судах из запасов следственных судей.

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