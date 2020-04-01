Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Источник: сообщение в телеграмм-канале Минздрава

Прямая речь: "Приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата".

Детали: Доплата будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним:

31 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что врачи киевских инфекционных отделений, работающие с больными коронавирусом, получат от 5 до 10 тысяч гривен доплаты.