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Медикам, борющимся с COVID-19, увеличили зарплату – Минздрав

Среда, 1 апреля 2020, 19:18
Медикам, борющимся с COVID-19, увеличили зарплату – Минздрав

Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Источник: сообщение в телеграмм-канале Минздрава

Прямая речь: "Приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата".

Детали: Доплата будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

 

Напомним:

31 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что врачи киевских инфекционных отделений, работающие с больными коронавирусом, получат от 5 до 10 тысяч гривен доплаты.

Украинская правда

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Темы: коронавирусзарплатымедицина
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