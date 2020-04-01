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Как в НАТО: в Украине хотят отменить 17 генеральских должностей

Среда, 1 апреля 2020, 19:46
Как в НАТО: в Украине хотят отменить 17 генеральских должностей

В Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий, в процессе которого в армии сократится 17 генеральских должностей.

Источник: главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, которого цитирует пресс-служба Минобороны

Детали: В странах НАТО есть однозвездочный генерал (бригадный), двухзвездочный, трехзвездочный, четырехзвездочный или полный генерал. В большинстве государств Альянса, но не во всех, двухзвездочный генерал - это генерал-майор, трехзвездочный генерал в иностранных коллег - это генерал-лейтенант. Но, например, в Польше есть национальные особенности системы званий: Generał brygady, Generał dywizji, Generał broni, Generał и Marszałek Polski. Звание "маршал" есть и в армиях Франции, Великобритании.

Прямая речь Хомчака: "Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочная, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочную - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал. К сожалению, не все депутаты военных готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашей историческому наследию, так и на мировой практике.

Во многих странах-партнерах есть и национальные высшие воинские звания (не по должности), как, повторяюсь, в Польше, США и не только. И мы тоже подали предложение: за особые военные заслуги перед Украиной, присваивать высшее генеральское звание - "генерал армии Украины". Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы. Некоторые ошибочно полагают, что генеральское звание будут присваивать комбригам".

Украинская правда

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Темы: НАТОВооруженные силыармия
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