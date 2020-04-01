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Эпидемия в Италии: количество смертей за сутки снизилось, новых случаев стало больше

Среда, 1 апреля 2020, 19:56
Эпидемия в Италии: количество смертей за сутки снизилось, новых случаев стало больше

В Италии впервые за несколько дней снизилось количество умерших от коронавируса: за последние сутки умерли 727 человек, это почти на сто меньше, чем днем ​​ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corierra dela Serra.

Общее количество погибших от коронавируса в Италии составляет 13 155 человек.

В то же время, в сравнение с предыдущими двумя днями несколько возросло количество новых больных - 4782 за последние сутки.

С начала эпидемии в Италии 1110 574 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.

Всего в стране 80 572 текущих случаев заражения. Из них 28 403 госпитализированных пациентов с симптомами; 4035 находятся в отделениях интенсивной терапии.

На сегодня 16 847 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1118 человек.

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Темы: ИталиякоронавирусCovid-2019
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