Разведка США уверена, что Китай скрывал масштабы коронавируса - СМИ

3224 просмотра
Среда, 1 апреля 2020, 21:46

Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.

Источник: Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американской разведки

Детали: Известно, что доклад был передан в Белый дом на прошлой неделе.

Чиновники попросили не называть их имена, потому что отчет является секретным, и они отказались детализировать его содержание. Но главное, по их словам, публичная отчетность Китая по случаям и смертям намеренно неполная. Два официальных лица заявили, что в докладе делается вывод о том, что цифры Китая являются поддельными.

В Bloomberg напоминают, что по данным Университета Джонса Хопкинса, Китай сообщил о 82 тыс. инфицированных и 3,3 тыс. летальных исходах, в то время, как в США выявлено 189 тыс. случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов.

Темы: коронавирус США Китай разведка


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 1 апреля: карантинные ограничения, "пленки Ермака" 1 апреля 2020, 21:30
Коронавирус нашли у врачей, контактировавших с роженицей перед ее смертью 1 апреля 2020, 20:37
Зеленский и Эрдоган обсудили поставки респираторов и защитных костюмов Украине 1 апреля 2020, 20:28
Все новости
Главные новости
В Одесской области весь день пылает национальный природный парк
Эпидемия в Италии: количество смертей за сутки снизилось, новых случаев стало больше
На Франковщине умерли 5 человек с коронавирусом: 2-е в перинатальном центре
Зеленский предупредил украинцев за рубежом: Без обсервации возвращение невозможно
Все новости
здоровье

COVID-19 может передаться во время секса. Рассказываем, как быть здоровым и довольным одновременно

психология

Как уменьшить уровень стресса: 6 простых способов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів