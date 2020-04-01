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Разведка США уверена, что Китай скрывал масштабы коронавируса - СМИ

Среда, 1 апреля 2020, 21:46
Разведка США уверена, что Китай скрывал масштабы коронавируса - СМИ

Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.

Источник: Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американской разведки

Детали: Известно, что доклад был передан в Белый дом на прошлой неделе.

Чиновники попросили не называть их имена, потому что отчет является секретным, и они отказались детализировать его содержание. Но главное, по их словам, публичная отчетность Китая по случаям и смертям намеренно неполная. Два официальных лица заявили, что в докладе делается вывод о том, что цифры Китая являются поддельными.

В Bloomberg напоминают, что по данным Университета Джонса Хопкинса, Китай сообщил о 82 тыс. инфицированных и 3,3 тыс. летальных исходах, в то время, как в США выявлено 189 тыс. случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов.

Темы: коронавирусСШАКитайразведка
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