В ПАСЕ опасаются, что борьба с пандемией может нарушать права человека

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции "COVID-19", в котором говорится о нарушении прав человека под предлогом борьбы с пандемией.

Источник: "Укринформ"

Детали: В ПАСЕ отмечают, что преодоление коронавируса должно происходить без нарушения социальных и экономических прав граждан.

"Как никогда после Второй мировой войны, пандемия COVID-19 показала необходимость усиленной защиты прав человека, в том числе экономических и социальных", – считает председатель комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровья и устойчивого развития Луис Лейте Рамос.

В проекте "COVID-19" отмечается, что некоторые страны в рамках борьбы с пандемией нарушают демократические принципы.

Напомним: