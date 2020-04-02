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В ПАСЕ опасаются, что борьба с пандемией может нарушать права человека

Четверг, 2 апреля 2020, 02:19
В ПАСЕ опасаются, что борьба с пандемией может нарушать права человека

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции "COVID-19", в котором говорится о нарушении прав человека под предлогом борьбы с пандемией.

Источник: "Укринформ"

Детали: В ПАСЕ отмечают, что преодоление коронавируса должно происходить без нарушения социальных и экономических прав граждан.

"Как никогда после Второй мировой войны, пандемия COVID-19 показала необходимость усиленной защиты прав человека, в том числе экономических и социальных", – считает председатель комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здоровья и устойчивого развития Луис Лейте Рамос.

В проекте "COVID-19" отмечается, что некоторые страны в рамках борьбы с пандемией нарушают демократические принципы.

Напомним:

  • Весенняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированная на 20-24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса.

Украинская правда
Темы: ПАСЕкоронавирус
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