Количество заражений COVID-19 в мире приближается к миллиону

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 932,3 тысяч случаев заражений коронавирусом. Среди них 46,8 тысяч людей умерли, 193,1 – вылечились.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего заражений зафиксировали в США – 213 372. Там же от COVID-19 по разным данным умерли от 4,7 до 5,1 тысяч человек. Успешно побороли болезнь 8474 человека.

После США, по количеству выявленных случаев, следует Италия. Там подтвердили 110 574 заражений, из них 13 155 смертей и 16 874 людей, которые вылечились.

В Испании зарегистрировали 104,1 заражений, в Китае – 82,3, в Германии – 77,8, во Франции – 57,7, в Иране – 47,5 и почти 30 тысяч заражений в Великобритании.

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