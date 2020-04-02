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Первый случай коронавируса обнаружен в Вооруженных силах

Четверг, 2 апреля 2020, 10:15
Первый случай коронавируса обнаружен в Вооруженных силах

В Вооруженных силах Украины обнаружили первый случай заболевания коронавирусом: у врача Хмельницкого военного госпиталя.

Источник: командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Дословно: "На 07.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавируса типа COVID-19".

Детали: Работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля после ухудшения состояния ее госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом - пневмония. В тот же день, методом ПЦР у нее диагностировали заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Отмечается, что больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым 02.04.2020 запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больного проведена дезинфекция.

Дополнительно: В изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 72 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирусармия
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