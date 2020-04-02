Коронавирус: за сутки в РФ обнаружили 771 больного COVID-19
По данным на утро 2 апреля в России зарегистрирован 771 новый случай заражения COVID-19, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Источник: Оперативный штаб РФ
Дословно: "За последние сутки в России зарегистрирован 771 случай новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 3548 заболевших.
Число выписанных пациентов увеличилось до 235 человек.
Также за сутки зафиксировано 6 летальных случаев: 3 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Пермском крае, 1 в Чеченской республике. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев".
Детали: В Украине за сутки зафиксировали 135 новых случаев заболевания COVID-19.
Что было раньше: 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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