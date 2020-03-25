Путин отправил россиян на неделю домой
Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Источник: обращение Путина к россиянам 25 марта
Прямая речь: "Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля".
Детали: Путин добавил, что все структуры жизнеобеспечения – медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней – продолжат свою работу.
Он призвал граждан не полагаться на "наше русское авось пронесет" и соблюдать все рекомендации, проявить дисциплину и ответственность, отметив, что "самое безопасное сейчас побыть дома".
Что было раньше: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
Все страны начали принимать жесткие карантинные меры – вплоть до закрытия различных заведений, остановки транспорта и ограничения пребывания на улице. В Украине также ввели карантин – предварительно до 3 апреля.
Предыстория:
- По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- По состоянию на 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев, четыре летальных исхода.