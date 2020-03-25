Путин отправил россиян на неделю домой

Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: обращение Путина к россиянам 25 марта

Прямая речь: "Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля".

Детали: Путин добавил, что все структуры жизнеобеспечения – медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней – продолжат свою работу.

Он призвал граждан не полагаться на "наше русское авось пронесет" и соблюдать все рекомендации, проявить дисциплину и ответственность, отметив, что "самое безопасное сейчас побыть дома".

Что было раньше: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Все страны начали принимать жесткие карантинные меры – вплоть до закрытия различных заведений, остановки транспорта и ограничения пребывания на улице. В Украине также ввели карантин – предварительно до 3 апреля.

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