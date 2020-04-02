Коронавирус: в Британии врачам дали право решать, кого спасать в первую очередь

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Четверг, 2 апреля 2020, 12:16

Согласно новым рекомендациям, британские врачи будут сами решать, кому предоставлять жизненно необходимое лечение.

Об этом говорится в советах Британской медицинской ассоциации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Документ предупреждает, что решение о выдаче дефицитных ресурсов, таких как аппараты искусственной вентиляции легких, могут определять, будет большое количество пациентов получать жизненно необходимое лечение или нет.

Согласно новым рекомендациям, врачи столкнутся с решениями, "которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивной терапии, которую они получили бы в случае отсутствия пандемии".

"Медицинские работники могут быть вынуждены отказаться от лечения некоторых пациентов, чтобы обеспечить лечение других пациентов с более высокой вероятностью выживания", - говорится в документе.

"Это может включать в себя отказ от лечения у человека, состояние которой стабилен или даже улучшается, но которая имеет худший прогноз, чем у другого пациента, которому требуется тот же ресурс" – сказано в рекомендациях.

Отмечается, что во время пика пандемии врачам, возможно, придется оценивать право человека на лечение на основе "способности быстро получать пользу от него.

Как сообщалось, количество людей, которые умерли в Великобритании от коронавируса, за сутки возросло на 563 и это самый большой ежедневный показатель с начала эпидемии.

Темы: Британия коронавирус


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