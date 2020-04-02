Коронавирус в Испании: почти 1000 погибших за сутки, всего – более 10 тысяч жертв

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Четверг, 2 апреля 2020, 13:31

В Испании количество умерших от коронавируса превысило 10 тысяч, в течение суток умерли 950 человек – максимум с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные МОЗ Испании.

По состоянию на 2 апреля в Испании зарегистрировали 10 003 смерти от коронавируса.

Количество зараженных возросло до 110 238 – это на 8102 больше, чем накануне. Стоит отметить, что днем ​​ранее рост составлял 7719 случаев.

Госпитализированы пока 54 113 человек. Более 6000 находятся в реанимации.

Также с начала эпидемии вылечились 26 743 человека.

Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

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Темы: коронавирус Испания жертвы


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