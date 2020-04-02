Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове 5 больных в тяжелом состоянии – Садовый

Четверг, 2 апреля 2020, 14:03
Во Львове 5 больных в тяжелом состоянии – Садовый

В областной инфекционной клинической больнице на госпитализации находится 38 человек, 5 из них в тяжелом состоянии, одного человека подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: городской голова Львова Андрей Садовый в прямом эфире радио "Люкс ФМ", которого цитирует пресс-служба Львовского городского совета

Прямая речь: "Посмотрите статистику, которая есть по миру. Чтобы вы понимали, в нашей инфекционной больнице сейчас из 38 больных, которые там находятся, пять в очень тяжелом состоянии. Один уже подключен к аппарату ИВЛ".

Детали: Мэр Львова отметил, что статистика смертности растет в Украине с каждым днем, но люди очень часто не обращают должного внимания.

Садовый добавил, что сейчас эпидемия в Украине только на старте, ее пик ожидается на Пасхальные праздники.

Он обратил внимание, что в Украине введены не такие жесткие карантинные ограничения, как в Европе и напомнил при этом, что по статистике, в Италии 10% людей, заболевших коронавирусом, умерли.

По данным Львовского городского совета, по состоянию на 08.00 2 апреля на Львовщине подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел.

Напомним: По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.

Знать большеСколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЛьвовСадовый
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: