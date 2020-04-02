В поисках спасения от COVID-19: ученые тестируют вакцины, в Китае применяют медвежью желчь

Ученые в Австралии начали тестирование двух потенциальных коронавирусных вакцин на животных, тогда как в США уже провели первое испытание на людях, без этапа испытаний на животных.

Тем временем в Китае пытаются использовать для лечения больных COVId-19 даже медвежью желчь, а также испытали на хомяках переливание сыворотки крови для преодоления болезни.

Источник: мировые СМИ

Детали: BBC News сообщает, что Всемирная организация здравоохранения одобрила для тестирования на животных вакцины, произведенные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical.

Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли эти вакцины и будут ли они безопасны для человека. Испытания проводятся на хорьках.

Ученые отмечают высокий уровень глобальной кооперации: ранее на достижение такого этапа в исследованиях потребовался бы год-два – а сейчас пару месяцев.

Первое испытание на людях состоялось в США в марте – но для ускорения процесса там пропустили этап тестов на животных.

В Оксфорде создали вариант векторной вакцины. Он использует "дефектный" вирус, чтобы ввести белки коронавируса в иммунную систему и вызвать ответ.

Вакцина от Inovio предполагает встраивание определенных белков коронавируса в иммунную систему с тем, чтобы побудить клетки организма генерировать эти белки, прежде чем иммунная система реагирует на них.

Первые результаты испытаний на хорьках могут появиться в июне. В случае успеха вакцины могут передать на клинические испытания.

Тем временем "South China Morning Post" написала, что в Гонконгском университете изучают метод лечения коронавыруса переливанием сыворотки крови от тех, кто переболел COVID-19.

Подопытными для эксперимента стали сирийские золотые хомяки: белок в их организме схож с человеческим. 45 хомяков использовали в испытаниях. Сыворотку крови от выздоровевшего хомяка ввели здоровым хомякам, а потом инфицировали их коронавирусом.

У животных серьезно пострадали легкие, трахеи, иммунная система и кишечник в первые 7 дней после заражения, критическим был 4-й день. Но через неделю часть хомяков начала выздоравливать, количество антител росло – нагрузка на организм была в 10 раз меньше при такой вакцине.

Ученые считают, что этот метод может так же работать на людях. Команда исследователей ожидает одобрения со стороны Комитета по этике Медицинского совета для экспериментов на людях.

Ученые всего мира стремятся разработать вакцину, и первые клинические испытания могут быть проведены в Китае и США в течение месяца.

В Китае ученые заразили обезьян коронавирусом, вызывающим Covid-19, и обнаружили, что у тех, кто выздоровел, выработался эффективный иммунитет.

Тем временем Китай пытается использовать в борьбе с новым коронавирусом и традиционную, и западную медицину, среди прочих средств разрешено использовать медвежью желчь, пишет AFP.

Национальная комиссия по здравоохранению в марте выпустила руководство, рекомендующее использовать для лечения критически больных пациентов с коронавирусом "Тан Ре Цин" (Tan Re Qing) – инъекцию, которая содержит порошок желчи медведя, рог козы и три лекарственных травы. Это один из шести продуктов традиционной китайской медицины, включенных в директиву.

Активный ингредиент желчи медведя, урсодезоксихолевая кислота, используется для растворения желчных камней и лечения печени, но не имеет доказанной эффективности в лечении COVID-19.